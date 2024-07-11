В Ярославле увеличат количество бригад на реконструкции трамвайных путей

Реализацию проекта по модернизации трамвайного движения и обновлению подвижного состава обсудили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель совета директоров «Мовиста регионы» Кирилл Зайцев.

– Сейчас работы активно ведутся в Дзержинском районе Ярославля. Изношенность двух путепроводов не позволила нам организовать реверсивное движение, будем капитально ремонтировать объекты. Из-за этого скорректировали график работ, движение в Северный район сейчас прекращено. Я прошу строго соблюдать дорожную карту, увеличить количество людей и особое внимание уделять качеству, – сказал Михаил Евраев.

На сегодняшний день на участке от Ленинградского проспекта до улицы Елены Колесовой уложено 2,4 километра путей в одном направлении. Ведется подготовка полотна на улице Блюхера. Продолжаются работы на участке от разворотного кольца у больницы №9 до кольца на улице Волгоградской. С 1 июля подрядчик приступил к ремонту протяженного участка от разворотного кольца на улице Волгоградской до трамвайного депо.

Завершить работы в Дзержинском районе планируется до конца 2024 года, после чего трамвайное движение на этом направлении будет возобновлено. В настоящее время в работах задействовано порядка 80 человек и 20 единиц техники, это количество будут увеличивать.

Сейчас в Ярославле трамваи продолжают ездить на Пятерку и в центр. Ремонт на этом направлении, включающий реконструкцию путепроводов, запланирован на 2025 год.

В целом в городе предусмотрены обновление более 45 километров трамвайных путей, реконструкция двух путепроводов и депо, модернизация шести тяговых подстанций, строительство диспетчерского центра и создание новой электросети.

Компания-концессионер параллельно ведет работу по обновлению трамвайного парка. 26 из 47 современных низкопольных трамваев должны быть доставлены в Ярославль в этом году. Электротранспорт оснащен климат-контролем, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов и медиапанелями.

В 2022 году Ярославль вошел в перечень городов, где в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут реализованы проекты по развитию электрического наземного пассажирского транспорта.

Концессионный проект с ООО «Мовиста регионы Ярославль» предполагает комплексное обновление инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта.