В морском порту Холмск обновят причал для приема паромов с материка

В настоящее время в рамках реконструкции причала № 1 в Южной Гавани идут работы по изготовлению нового подъемно-переходного моста, по которому проследуют вагоны и автотранспорт.

Работы ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» без остановки паромного сообщения между островом и материком. Проект проводится в 2 этапа, в рамках которых обновят паромные причалы № 1, № 3 и № 4, подъемно-переходные мосты, проведут дноуглубительные работы, обустроят железнодорожные пути и коммуникации, сообщает Росморречфлот. Реконструкция должна существенно улучшить пассажирское и грузовое паромное сообщение Сахалина с материковой частью страны.

Павел Белов