В морском порту Холмск обновят причал для приема паромов с материка
час назад
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В настоящее время в рамках реконструкции причала № 1 в Южной Гавани идут работы по изготовлению нового подъемно-переходного моста, по которому проследуют вагоны и автотранспорт.
Работы ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» без остановки паромного сообщения между островом и материком. Проект проводится в 2 этапа, в рамках которых обновят паромные причалы № 1, № 3 и № 4, подъемно-переходные мосты, проведут дноуглубительные работы, обустроят железнодорожные пути и коммуникации, сообщает Росморречфлот. Реконструкция должна существенно улучшить пассажирское и грузовое паромное сообщение Сахалина с материковой частью страны.
Павел Белов
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