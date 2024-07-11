«Камский кабель» провел обучение для сотрудников сети «Все инструменты»
41 минуту назад
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Обучающий семинар по всему ассортименту востребованной кабельно-проводниковой продукции торговой марки «Камкабель» для розничного сегмента прошли менеджеры по продажам сети магазинов «Все Инструменты» в трех городах – Владимире, Нижнем Новгороде и Коврове.
Представители DIY-сети ознакомились с особенностями и техническими характеристиками продукции, узнали о строении кабеля и видах жил,...
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На выставке «ИННОПРОМ-2024» наградили дипломантов Премии «Молодой промышленник года»
56 минут назад
Победителей III Всероссийской Премии «Молодой промышленник года» наградили 10 июля на 14 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. На церемонию прибыли 100 финалистов из 44 регионов - руководителей средних и малых производствен...
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В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» оценили экономические итоги от внедрения рацпредложений
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За полтора года – с начала 2023 года по сегодняшний день – сотрудниками промышленных площадок ведущего российского компаундера внесено более 30 рационализаторских предложений, 84% из них внедрено, остальные находятся на рассмотрении. Лидером рационализаторского движения стала производственная площадка Тольятти. Первое место по экономическому эффекту заняли разработки, направле...
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EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 2. Яндекс.Маркет
2 часа назад
Мы продолжаем наш обзор с результатами испытаний продукции, закупленной на маркетплейсе Яндекс.Маркет (ООО «Яндекс») в апреле 2024 г. На данной площадке специалистами EL-Комитет НОПСМ было закуплено 5 образцов торговых марок ГОСТ КАБЕЛЬ*, ТИТАН, ЕВРО-КАБЕЛЬ, ВКЗ и СТАНДАРТ-КАБЕЛЬ. Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории технических испытаний свидетельствуют о том,...
IEK GROUP продолжает делиться экспертизой в сфере цифровой трансформации бизнеса
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Директор департамента информационных технологий IEK GROUP Дмитрий Лосев принял участие в финальном модуле программы Digital Shift SKOLKOVO. Он рассказал о том, как на практике реализовать проект цифровой трансформации бизнеса, и поделился опытом компании. «Трансформация бизнеса, какая бы она ни была — это в первую очередь компетенции и&...
Для тех, кто хочет развиваться: вакансии в «Москабельмет»
5 часов назад
Группа компаний «Москабельмет» постоянно развивается: производственные мощности растут, ширится номенклатура выпускаемой продукции, в структуре Группы открываются новые направления. Поэтому на предприятиях промышленного кластера регулярно появляются новые вакансии. Рассказываем, где про них узнать, каких специалистов ищут сейчас и почему «Москабельмет» — выбор тех, кт...
Богословский кабельный завод выступил спонсором XXVII международного горного марафона «Конжак-2024»
10 июл. 2024, 09:30:00
06.07.2024 на горе Конжаковский Камень прошел XXVII международный горный марафон «Конжак-2024». Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска Свердловской области. В нем участвуют чемпионы мира, Европы, России в беге на 100 км и суточном беге, победители сверхмарафона «Комрадс» (ЮАР), альпинисты, восходившие на Эверест, Макалу, Лхозц...
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EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 1. ОЗОН
09 июл. 2024, 14:15:00
EL-Комитет НОПСМ начинает небольшую серию публикаций по результатам мониторинга качества кабельной продукции, закупленной в 2024 г. на ведущих российских маркеплейсах. Мы начинаем наш обзор с результатов испытаний продукции, закупленной на маркетплейсах ОЗОН (ООО «Интернет решения»). Всего было закуплено и испытано 12 образцов кабеля торговых марок СТИНКАБЕЛЬ, ВСК КАБЕЛЬ ГРУПП, ГЕРМ...
Оборудование ЗАО «ЗЭТО» для контактной сети
09 июл. 2024, 09:15:00
В Москве ежегодно 15 мая празднуют день рождения Московского метрополитена. Он открыл свои двери в 7:00 15 мая 1935 года. Первая линия – Сокольническая – в момент запуска насчитывала 13 станций и имела длину 11,2 км. С тех пор метро Москвы непрерывно развивается. Предприятие «ЗЭТО» является одним из поставщиков оборудования для контактной сети. Оборудование компании такж...
IEK GROUP, МЭИ и Агентство развития профессий и навыков будут развивать компетенцию «Электромонтаж» на международном уровне
09 июл. 2024, 09:00:00
На VII Открытом чемпионате электриков IEK был подписан трехсторонний меморандум о создании Международного центра компетенций БРИКС+. Центр будет организован на базе МЭИ и позволит объединить усилия высшей школы, производителя электрооборудования и международной организации для развития и внедрения современных навыков в области электромонтажа и промышленной а...
Томсккабель запустил производство обмоточных проводов с эмалевой, эмалево-волокнистой и пленочной изоляцией
08 июл. 2024, 13:15:14
Томсккабель запустил производство обмоточных проводов с эмалевой, эмалево-волокнистой и пленочной изоляцией: Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПАЭП-155, ПАЭП-180, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155 Обмоточный провод с эмалево- волокнистой изоляцией - ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТСД, ПЭТВСЛДТ, ПЭТСЛД Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155 С каталогом продукции можете ознаком...
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«ЗЭТО» продлил срок нахождения продукции в реестре ПАО «Транснефть»
08 июл. 2024, 12:45:19
«ЗЭТО» успешно прошел инспекционный контроль реестра основных видов продукции ПАО «Транснефть» и продлил срок нахождения в реестре комплектных блочных трансформаторных подстанций от 35 до 220 кВ. Реестр ОВП представляет собой перечень продукции, прошедшей оценку соответствия требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть», систематизиров...
Компания «Генезис» приглашает в гости участников выставки «Иннопром»
08 июл. 2024, 10:45:21
Компания "Генезис" приглашает в гости участников выставки "Иннопром". На экскурсии по производству вам не только расскажут, как создаются инновационные компаунды, но и покажут в действии новую линию производства, чтобы вы смогли увидеть каждый этап создания продуктов. К ярким моментам, которые ждут участников и посетителей выставки «Иннопром», добавим еще неско...
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Трудовая династия Липатовых и их вековой стаж в «Москабельмет»
08 июл. 2024, 09:45:00
Более 100 лет: таков общий стаж династия Липатовых-Ломакиных, работающей в Группе компаний «Москабельмет». Эта семья стала новыми участниками проекта «Династии московской промышленности», который стартовал в 2022 году. «Хочу работать там же, где и ты» История трудовой династии началась с Николая Васильевича Ломакина, который в 1982 году пришел на «М...
Изменение сертификата соответствия ЕАЭС на кабельную продукцию ТМ РЭМЗ 5 июля 2024
05 июл. 2024, 16:45:05
В связи с расширением линейки кабельной продукции ТМ РЭМЗ, компания TDM ELECTRIC получила новый сертификат соответствия. Новый сертификат соответствия ЕАЭС № 417/043.RU.02.02892 заменяет предыдущий сертификат № ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.23065/21 и будет актуален до мая 2029 года. Важно отметить, что эти изменения в разрешительной документации никак не связаны с качеством продукции. С 2021 года так...
Внимание, фальсификат! Результаты публичной закупки EL-Комитета
05 июл. 2024, 13:30:15
В мае 2024 г. на базе одного из дистрибьюторов кабеля и электротехники г. Москвы EL-Комитетом НОПСМ проведены закупка и отбор образцов кабельной продукции торговых марок АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и кабельного завода ПЕРЕСВЕТ. В мероприятиях по закупке и отборам принял участие и обозреватель RusCable.Ru Сергей Кузьминов, материал которого по этой теме вызвал большой интерес у профессионал...
Высшее образование доступно для каждого с ЗАО «ЗЭТО»
05 июл. 2024, 13:15:16
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» приглашает выпускников школ 2024 года заключить договор на целевое обучение в следующие ВУЗы: — ФГБОУ ВО «ИГЭУ» г. Иваново по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение — ФГ...
Приглашаем на конференцию LAYTA CONNECT 2024
05 июл. 2024, 11:51:39
Вас ждут ведущие эксперты и отраслеобразующие компании, обсуждения перспектив рынка, демонстрация новинок и испытания оборудования. Примите участие в квест-соревновании на стендах производителей и установите новые партнерские связи. Среди участников - монтажные организации, проектировщики, системные интеграторы и конечные заказчики. На экспертной сессии мы вам расскажем поо Кабели Par...
Режкабель посетил выпускной в Режевском политехникуме
05 июл. 2024, 09:00:00
1 июля сотрудники Режевского кабельного завода приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам местного политехникума. Сотрудники предприятия участвуют в церемонии второй год подряд, где поздравляют новых специалистов и вручают им памятные подарки. Однако в этом году, благодаря успешной практической подготовке на заводе, Режкабель впервые официально пригласил лучших выпу...
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Холдинг РУСЭЛ презентовал свои возможности для «Газпром нефти»
04 июл. 2024, 14:30:26
Чебоксарский электроаппаратный завод (входит в холдинг РУСЭЛ) посетили руководители по энергетике организаций «Газпром нефти». В рамках визита они ознакомилась с производством, оценили потенциал предприятия. Был проведен круглый стол, где обсуждались возможности холдинга по обеспечению надежного электроснабжения энергообъектов. В числе оборудования, которое может быть задействовано...
Инкаб успешно прошёл очередной клиентский аудит
04 июл. 2024, 14:02:55
Первая неделя июля выдалась жаркой и активной, как и полагается летом! 1-2 июля Инкаб принимал гостей из Азербайджана, приехавших на завод с аудитом для крупного проекта. Помимо знакомства с заводом и экскурсии на производство, аудит включал в себя проведение механических испытаний на растяжение, раздавливание и удар для кабеля в грунт. Специалисты испытательного центра ознакомили с про...
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