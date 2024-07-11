«Камский кабель» провел обучение для сотрудников сети «Все инструменты»

Обучающий семинар по всему ассортименту востребованной кабельно-проводниковой продукции торговой марки «Камкабель» для розничного сегмента прошли менеджеры по продажам сети магазинов «Все Инструменты» в трех городах – Владимире, Нижнем Новгороде и Коврове.

Представители DIY-сети ознакомились с особенностями и техническими характеристиками продукции, узнали о строении кабеля и видах жил,

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