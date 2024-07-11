На «Иннопроме-2024» обсудили перспективы развития аддитивных технологий в России

6 часов назад
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Время чтения ≈ 18 минут
Источник:
АО ТВЭЛ
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В рамках деловой программы на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге состоялась конференция «Перспективы внедрения аддитивных технологий в России на базе отраслевых лидеров», организованная Ассоциацией развития аддитивных технологий (АРАТ). Лидеры внедрения и продвижения аддитивных технологий в России встретились для обсуждения и эффективного решения общих вопросов, среди которых перспективы и пути развития промышленной 3D-печати в различных отраслях промышленности, инновационные разработки и идеи в области оборудования и технологий для аддитивного производства, подготовка высококвалифицированных кадров и другие.

Модератором конференции выступила провела исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова. С приветственным словом выступили директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень, главный экономист ВЭБ.РФ, председатель Наблюдательного совета АРАТ Андрей Клепач.

«Структура российского рынка аддитивных технологий значительно отличается от мирового: наш сформирован в большей степени за счет оборудования и материалов, а зарубежный – за счет услуг по печати. Это изменится в ближайшем будущем, потому что в России усиливается проникновение аддитивных технологий во многие отрасли промышленности. Теперь мы должны думать в большей степени уже не об оборудовании, ведь благодаря членам Ассоциации и ведущим отечественным производителям 3D-принтеров решение задач по замещению иностранной техники уже на завершающей стадии. Нам нужны высококвалифицированные специалисты, инженеры аддитивного производства, которые смогут работать с этой техникой, усовершенствовать её и сами технологии. В связи с этим новости об открытии ЦАТОДа на Урале нашими коллегами из «Росатома» весьма актуальны. Это значит, что дорожная карта развития и внедрения технологий трехмерной печати в России, утвержденная на правительственном уровне, реализуется своевременно и успешно» – отметил исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова.

Приглашенные спикеры конференции – лидеры рынка и развития 3D-печати в России, поделились успешными кейсами на примере реальных производственных задач. В дискуссии также участвовал директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.

«Тренд аддитивных технологий в России сегодня – это промышленная печать металлами. Учитывая этот факт, наша компания занимается металлическими 3D-принтерами в приоритетном порядке. На выставке мы представили обновленную модель RusMelt 310M, который на 70% состоит из отечественных компонентов, работает на российском ПО и внесён в реестр отечественных товаров Минпромторга. На основе обратной связи от потребителей мы доработали технические характеристики устройства, и обновленная модель пошла в серийное производство. Одна из этих моделей будет работать в новом Центре аддитивных технологий общего доступа в Уральском федеральном университете, который планируется открыть в сентябре этого года. Это решит потребности промышленных предприятий Свердловской области в сложных дорогостоящих комплектующих, которые теперь можно будет изготовить прямо здесь, в регионе, а не ждать из-за рубежа. Также ЦАТОД поможет сформировать тот самый кадровый ресурс инженеров аддитивного производства, которые будут очень востребованы в перспективе ближайших 3-5 лет для обеспечения технологического суверенитета России», - отметил Илья Кавелашвили.

Росатом первым из крупных российских компаний начал разрабатывать технологии и изготавливать отечественное оборудование для трехмерной печати. За последние годы в структуре Госкорпорации была создана полная производственная цепочка, включая изготовление 3D-принтеров, разработку программного обеспечения, производство металлических порошков, предоставление услуг 3D-печати. При этом, атомная отрасль выступает одновременно и поставщиком, и крупным заказчиком в области аддитивного производства, активно внедряет их свои бизнес-процессы. Развивается региональная сеть центров аддитивных технологий. Таким образом, Росатом содействует решению государственных задач в укреплении национального технологического суверенитета.

Комплексным развитием направления в атомной отрасли занимается бизнес-направление «Аддитивные технологии» Госкорпорации «Росатом» https://rusat.tvel.ru/. Компания консолидирует научно-технические и производственные ресурсы, усилия и компетенции предприятий отрасли для решения общих задач.  В атомной промышленности создана полная технологическая цепочка от изготовления 3D-принтеров, разработки программного обеспечения, производства металлических порошков до предоставления услуг 3D-печати. При этом атомная отрасль выступает одновременно и поставщиком, и крупным заказчиком аддитивного производства.

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Кроме того, трехмерная печать позволяет снизить массу изделий, оптимизировать затраченные материалы и значительно сократить сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют перенастраивать параметры печати для изготовления изделий различного назначения или размера, единичного или массового производства. Продукция 3D-печати используется в самых разных областях, от ядерных и космических технологий до медицины.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) – некоммерческая организация, объединяющая усилия предприятий стратегических отраслей промышленности и госкорпораций в области трехмерной печати с целью формирования рынка аддитивных технологий в России. Ассоциация создает благоприятные условия для развития и расширения деятельности участников Ассоциации за счет объединения потенциала российских промышленных предприятий, выстраивания эффективных моделей кооперации, выхода на новых потребителей, а также разработки новых решений и продуктов. В настоящее время в состав Ассоциации входят 25 организаций.

ИННОПРОМ – международная промышленная выставка, которая проводится в России и за рубежом и объединяет производителей и заказчиков со всего мира. Это глобальная платформа для демонстрации передовых технологий, возможность выйти на международный рынок, а также эффективная B2B-площадка для результативного нетворкинга. В 2024 году мероприятие пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге в ЦВК «Екатеринбург ЭКСПО».

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