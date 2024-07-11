На базе «Юрмаша» планируется создание центра горно-шахтного оборудования

В Кузбассе планируется создание на базе Юргинского машиностроительного завода центра горно-шахтного оборудования с испытательным полигоном. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире на радио «Маяк». Для реализации этого проекта власти разрабатывают программу участия «Юрмаша» в грантовых конкурсах.

«“Юрмаш” всегда был флагманом машиностроения Кузбасса, и необходимо развивать производство, наиболее востребованное в нашем регионе, — горно-шахтного оборудования»,— сказал врио главы региона.

Сейчас, по его данным, на площадке «Юрмаша» работают три цеха, которые выпускают около 100 наименований продукции. Поскольку само ООО «Юргинский машиностроительный завод» признано банкротом в сентябре 2020 года, производственную деятельность ведет его 100-процентное дочернее ООО «Производственная компания “Юргинский машиностроительный завод”».

В конце прошлого года сообщалось о планах разработать на базе Юргинского машзавода российский угольный очистной комбайн. Эти работы оценивались в 300 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово