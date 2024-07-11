Правительство выделило 1 млрд рублей на грантовую поддержку проектов по созданию комплектующих для различной промышленной продукции

5 часов назад
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Источник:
government.ru
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В России продолжается работа по созданию условий для развития промышленного потенциала и повышения уровня технологической независимости. На поддержку проектов по созданию комплектующих для промышленной продукции будет дополнительно направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда кабмина позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. Речь в том числе идёт о деталях и компонентах, которые используются в создании медицинских изделий и промышленной продукции реабилитационной направленности, в нефтегазовой и энергетической промышленности, а также в автомобильном, строительно-дорожном и сельскохозяйственном машиностроении.

Анонсируя принятое решение на заседании Правительства 11 июля, Михаил Мишустин отметил, что такая работа выстраивается, с опорой на нужды рынка и потребителей. А дальше создаётся новая производственная цепочка, что позволяет добиваться экономического эффекта, более чем в два раза превышающего первоначальные вложения.

«Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших граждан», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Программа поддержки проектов обратного инжиниринга была запущена в 2022 году. Сейчас она предусматривает предоставление гранта на разработку конструкторской документации комплектующих с компенсацией до 80% затрат. Максимальный размер гранта на проект – 100 млн рублей. Максимальный срок разработки – 24 месяца. В 2022–2023 годах в рамках программы было поддержано 220 проектов на общую сумму порядка 10 млрд рублей. По трети из таких проектов уже налажен или готовится серийный выпуск комплектующих.

О важности программы обратного инжиниринга в развитии промышленного потенциала страны глава кабмина говорил в своём выступлении на главной стратегической сессии XIV международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге 9 июля 2024 года.

По словам Председателя Правительства, за счёт запуска этой программы удалось в кратчайшие сроки в специально созданных центрах инженерных разработок подготовить конструкторскую документацию для нескольких сотен критически нужных комплектующих.

Подписанное распоряжение – часть работы по исполнению поручения Президента. Глава государства дал его по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось в апреле 2023 года.

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