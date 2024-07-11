Правительство выделило финансирование на закупку спецтехники для восстановления электросетей и оборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах

Из резервного фонда Правительства выделено около 3,6 млрд рублей на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва и на мероприятия по восстановлению распределительных электросетей в новых регионах. Распоряжения об этом подписаны.

С помощью выделенных средств будут закуплены оборудование и материалы для стабильной работы объектов электроэнергетики, а также специализированная техника, инструменты, одежда и средства индивидуальной защиты, необходимые для проведения восстановительных работ.

«Такая помощь позволит оперативно проводить ремонт там, где требуется, чтобы гарантировать надёжное и безопасное энергоснабжение потребителей», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 11 июля.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года.