Главгосэкспертиза одобрила проект строительства обхода города Пугачева в Саратовской области

Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке обхода города Пугачева в Саратовской области. Общая протяженность трассы участков нового строительства и реконструкции составит почти 10,5 километра.

На четырехполосном участке автодороги появится транспортная развязка. Также здесь обустроят четыре путепровода – сельскохозяйственный, на транспортной развязке и два через железнодорожные пути.

По словам главного эксперта проекта Татьяны Елистратовой, участок обхода города Пугачева проходит по незастроенной территории Пугачевского муниципального района Саратовской области.\

«Объездная дорога позволит снизить транспортную нагрузку в Пугачеве и направить грузопоток в обход города», – рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

Также проектом предусмотрено обустройство двух площадок отдыха на 10 автотранспортных средств каждая.

Застройщик – ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ».