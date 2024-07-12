Игорь Маковский совершает рабочую поездку в Калужскую область

В рамках поездки Игорь Маковский пообщался с диспетчерами Центра управления сетями «Калугаэнерго», встретился с коллективом филиала, проверил ход работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание обратил на реализацию антитеррористических мероприятий, направленных на защиту энергообъектов и персонала.

Далее в филиале «Калугаэнерго» состоялось совещание, на котором обсудили итоги деятельности за первое полугодие 2024 года, а также вопросы развития электросетевого комплекса региона. Генеральный директор заслушал доклады руководства филиала о восстановительных работах после прохождения урагана «Орхан» на прошлой неделе, поблагодарил коллектив за проявленный профессионализм.

Игорь Маковский отметил, что энергетики в штатном режиме реализуют комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. В 2024 году в Калужском регионе реконструируют и построят 282 км линий электропередачи, 86 МВА трансформаторной мощности, запланирована расчистка более 2 тыс. га трасс и капитальный ремонт 224 км линий.