Новое видео с участием Ржевского кабельного завода

Режкабель и Свердловская областная телекомпания завершили съёмки видео о специалистах завода. Ролик прошёл пост-продакшн, вышел в эфир и транслируется в утреннем и вечернем прайм-тайме.

Главный лейтмотив сюжета рассказывает о важности трудового коллектива, развитии предприятия и его успехах. Благодаря упорному труду, инициативе и профессионализму сотрудников завода, предприятие стремительно развивается в различных направлениях деятельности: от инвестиционных и IT-проектов, направленных на совершенствование деятельности компании, до социально значимых, направленных на развитие города и региона.

В будущем предприятие планирует увеличить площадь производственных помещений, расширить ассортимент продукции, модернизировать парк оборудования, внедрить инновационные технологии и даже построить собственное общежитие для сотрудников, работающих вахтовым методом.