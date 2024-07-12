В Амурской области стартовал ремонт 31 км трассы Р-297 «Амур»

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к работам на участке с 1644-го по 1675-й км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск.

В рамках ремонта на объекте, расположенном в районе поселка Архара, предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, устранение неровностей выполнят с применением технологии холодной регенерации. Метод заключается в укреплении основания комплексным вяжущим, что позволяет существенно увеличить прочность дороги.

«Сейчас на участке протяженностью 31 километр продолжается демонтаж элементов обустройства, одновременно с этим ведутся работы по фрезерованию существующего покрытия», – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

После ввода эксплуатацию данный отрезок пути будет соответствовать параметрам третьей технической категории дороги с двумя полосами движения. Для повышения уровня безопасности на объекте установят около 10 км металлического барьерного ограждения и отремонтируют площадку отдыха на 1664-м км трассы.

Согласно заключенному государственному контракту, завершить работы в полном объеме планируется в 2026 году.