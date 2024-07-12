В Минтрансе прошла встреча Романа Старовойта c губернатором Пермского края

Вопросы развития транспортной отрасли Пермского края обсудили сегодня Министр транспорта Роман Старовойт и глава региона Дмитрий Махонин.

Роман Старовойт подчеркнул, что Пермский край занимает 1-е место на Урале по обеспеченности водными ресурсами. Широко развитая гидрологическая сеть представлена всеми типами внутренних водных объектов.

«Транспортный комплекс Пермского края динамично развивается. В навигацию 2023 года перевалка грузов в речном порту Перми выросла более чем на 17 %», – добавил он.

Дмитрий Махонин рассказал о 2-м этапе реконструкции аэропорта Большое Савино, который вошёл в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и получит федеральное финансирование. В рамках него предусмотрено усиление покрытия взлетно-посадочной полосы для приема новых типов воздушных судов, реконструкция воздушного перрона и рулежных дорожек, а также реконструкция инженерных сооружений.

В прошлом году аэропорт Перми обслужил 2 млн пассажиров, свыше 100 тыс. человек воспользовались региональной программой субсидирования воздушных перевозок. Субсидии из регионального бюджета составили 330 млн рублей.

Большое внимание уделено модернизации и развитию дорожного хозяйства в регионе. В частности, шла речь о строительстве в Перми мостового перехода через реку Кама с подходами протяженностью 6,4 км, предусмотренного поручением Президента России Владимира Путина. Проект важен для развития правого берега реки, где проживает 250 тыс. человек. Предполагается строительство нового моста в 1 км от существующего Коммунального моста.

В Пермском крае активно обновляется общественный транспорт. В текущем году в регион за счет существующих мер поддержки по линии Минтранса уже поставлено 82 автобуса и 8 трамваев. Данная работа будет продолжена в рамках нового национального проекта, разрабатываемого по поручению Президента страны.