Правительство направит 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем

На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из федерального бюджета выделено 5,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

В 2023 году на эти цели из резервного фонда кабмина также было направлено 5,7 млрд рублей. Вопрос о направлении финансирования в 2024 году был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 11 июля.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».