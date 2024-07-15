Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Оно будет идти около четырех — пяти лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Начали исторический проект — строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Она станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии. Делаем ее по многочисленным просьбам москвичей. Строительство продлится около четырех — пяти лет», — отметил Сергей Собянин.

Специалисты будут прокладывать запасные тоннели, строить станцию на Кольцевой линии и соединять ее с Люблинско-Дмитровской веткой. Все работы будут проводиться под землей практически в ручном режиме.

На станции будет два вестибюля: подземный и наземный. Уникальной особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами — движущимися бесступенчатыми полосами. Это первый такой переход в метро, отметил мэр.

С открытием «Достоевской» сотни тысяч пассажиров Люблинско-Дмитровской линии смогут выбирать новые более быстрые и удобные варианты поездок по городу. Кроме того, станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий разгрузятся до 20%. А нагрузка на единственной сегодня пересадке между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями на станциях «Курская» и «Чкаловская» снизится до 25%.

Путь от метро до комплекса «Олимпийский» сократится с 10 до 1 минуты.