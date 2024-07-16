В Уфе продлят проспект Салавата Юлаева до Интернациональной улицы

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева в Уфе Республики Башкортостан. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Работы пройдут на площади 127,9 га на участке от улицы Баязита Бикая до Интернациональной в Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

«Самая популярная магистраль Уфы свяжет между собой не только районные и федеральные дороги, но и соединит жилой район Черниковка со всем остальным городом. Таким образом, у жителей появится еще один альтернативный маршрут, который разгрузит соседние улицы и улучшит транспортную доступность», – сказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Сергей Домницкий.

Строительство объекта пройдет в три этапа:

на первом – построят 1,4 км дороги и транспортную развязку на разных уровнях с улицей Ватутина;

на втором – возведут еще 1,3 км дороги и развязку с Уфимским шоссе;

на третьем – проложат 2,9 км дороги с развязками на пересечениях с улицами Трамвайной и Интернациональной.

Также в рамках проекта предусмотрено устройство дорожного ограждения и разметки, установка знаков и светофоров, укладка тактильных наземных указателей для инвалидов по зрению.

Специалистам предстоит работать в стесненных условиях из-за интенсивности движения городского транспорта и пешеходов, а также расположения зданий и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от строительной площадки.*

Застройщик — УСРДИС Администрации ГО г. Уфа РБ

Проектировщик — ОАО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ»

*Информация подготовлена на основе открытых источников.