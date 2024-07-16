Высокотемпературная сверхпроводящая технология компании Nexans демонстрируется в Музее науки в Лондоне

Музей науки (Science Museum) в Лондоне представляет образец сверхпроводящего кабеля компании Nexans для выставки в недавно открывшейся новой галерее под названием «Энергетическая революция: Галерея зелёной энергии Адани» (Energy Revolution: The Adani Green Gallery).

В заявлении Adani Group говорится, что лондонский Музей науки собрал лучшую в мире галерею, посвящённую энергетическому переходу. Г-н Сагар Адани (Sagar Adani), исполнительный директор индийской компании AGEL, одной из крупнейших в мире компаний по производству возобновляемых источников энергии, входящей в группу Adani, заявил, что, оказывая спонсорскую поддержку галерее, компания стремится представить будущее, основанное на чистой энергии, и построить мир, свободный от углерода. Галерея объединяет мировое сообщество, чтобы обеспечить переход к энергоэффективности, внедрению экологически чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа.

Благодаря своей исключительной способности передавать электроэнергию практически без потерь, высокотемпературные сверхпроводящие кабели (HTS - ВТСП) уже играют решающую роль в энергетическом переходе, а также в модернизации существующих электроэнергетических систем, поскольку мировой спрос на энергию продолжает расти. Высокотемпературные сверхпроводящие кабели теперь доступны для широкого спектра областей применения в электросетях.

На протяжении более 20 лет компания Nexans успешно разрабатывает и внедряет кабели ВТСП на рынке энергетической инфраструктуры. Эта крупнейшая инновация стала главной центральной частью в ряде последних передовых проектов по всему миру, включая проект создания отказоустойчивой энергосистемы в Чикаго (Chicago’s Resilient Electric Grid). Высокотемпературные сверхпроводящие кабели компании Nexans в настоящее время используются на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже и совместно с компанией SNCF Réseau, оператором железнодорожной инфраструктуры Франции, в проекте создания сверхпроводящего ограничителя токов повреждения (SFCL) в г. Бюс

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