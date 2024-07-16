«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией насосную станцию на Ставрополье

Энергетики «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией насосную станцию для орошения земель вблизи села Привольного Красногвардейского района Ставрополья. Сельскохозяйственному объекту выдано 1,6 МВт мощности.

Питающим центром для электроснабжения системы мелиорации стала подстанция 35 кВ «Привольная». Здесь специалисты филиала «Ставропольэнерго» установили трансформаторы тока с большим коэффициентом трансформации (200/5 взамен 100/5) в связи с изменением расчетной нагрузки.

Кроме того, специалисты оснастили воздушную линию электропередачи 10 кВ (ЛЭП) реклоузером с функциями релейной защиты и автоматики. Коммутирующее устройство предназначено для контроля за состоянием электрической сети и способно без участия оперативного персонала в автоматическом режиме отключать ЛЭП при возникновении нештатных ситуаций.