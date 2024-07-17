Энергетики «Ульяновских РС» ремонтируют подстанцию 110 кВ Ишеевка

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение надёжности электроснабжения потребителей региона.

Ремонтные работы ведутся на подстанции (ПС) 110 кВ «Ишеевка». Общая стоимость работ – 719 тыс. рублей. На сегодняшний день осуществляется текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, разъединителей, выключателей, отделителей и короткозамыкателей на ОРУ-35-110 кВ. На данном этапе энергетики филиала восстанавливают антикоррозийное покрытие оборудования, металлоконструкций и ограждения.

Кроме того, по плану на подстанции ещё предстоит текущий ремонт, разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока и напряжения 110 кВ и установка обновленных плакатов и знаков, предупреждающих об опасности.

С 1980 года ПС 110 «Ишеевка» обеспечивает электроснабжение населённых пунктов Ульяновского района и Ленинского района г. Ульяновска общей численностью более 2,6 тыс. потребителей.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий – одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг.