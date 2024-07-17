«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью усадьбу Гребнево на востоке Подмосковья

Для присоединения мощности в размере 133 кВт, необходимой для развития, специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА, установив трансформатор 160 кВА. Кроме того, энергетики выполнили комплекс строительно-монтажных работ по возведению трех участков линий электропередачи.

Проложена кабельная линия 10 кВ протяженностью 1 км. На железобетонных опорах был смонтирован участок ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м, выполненный самонесущим изолированным проводом с улучшенными характеристиками надежности. ЛЭП оснащена линейным разъединителем, что позволит обеспечить безопасную эксплуатацию и обслуживание электросетевых объектов как в нормальном режиме работы электросети, так и при возникновении нештатных ситуаций и проведении ремонтных и восстановительных работ. Кроме того, энергетики построили 300 метров ВЛ 0,4 кВ.

Основным источником электропитания абонента третьей категории надежности стала подстанция 110 кВ «Фрязино».

Благодаря проведенному комплексу строительно-монтажных работ мощность заявителя доведена до 150 кВт.