«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения более 4,5 тысяч потребителей г.о. Каширы

17 июл. 2024, 13:15:01
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. специалисты компании «Россети Московский регион» завершили капитальный ремонт 46 трансформаторных подстанций мощностью от 16 до 630 кВА в 23 населенных пунктах г.о. Каширы.

Ремонтные работы, в том числе покраска оборудования и обновление диспетчерских наименований энергообъектов, проведены в деревнях: Тарасково, Руново, Барабаново, Аладьино, Ильинское, Андреевское, Козьяково, Топтыково, Елькино, Малеево, Пенье, Знаменское, Сорокино, Дубакино, Хворостянка, Новоселки, Пурлово, Колтово, Злобино, Труфаново, Руднево, Злобино, Верзилово.

Всего в текущем году запланировано выполнение ремонта 72 трансформаторных подстанций в г.о. Кашира. К настоящему времени специалисты Кашиского РЭС уже завершили свыше 60% объема работ.

Также в текущем году энергетики заменили 35 деревянных опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс на железобетонные, более 1000 м неизолированного провода на самонесущий изолированный. Большое внимание уделено расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В целях предотвращения нарушения электроснабжения из-за падения деревьев на линии электропередачи проведена расчистка свыше 22 га.

Благодаря реализованным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у более чем 4,5 тыс. потребителей.

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