«Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию новые участки кабельно-воздушных линий 6 кВ в г.о. Чехов без отключения потребителей

Энергетики «Россети Московский регион» продолжают реализацию комплексной программы повышения качества и надежности потребителей г.о. Чехов в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

Так, специалисты «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию новые 100-метровые участки двух кабельно-воздушных линий 6 кВ от мобильной модульной подстанции (ММПС) 35 кВ «Фруктовая». Работы проведены с целью перераспределения нагрузок между питающим центром 35 кВ «Ерино» и введенной в эксплуатацию новой ММПС «Фруктовая», установленной в д. Васькино.

Работы проводились без отключения потребителей электроэнергии методом «в изоляции» (с использованием автогидроподъемника с изолированным звеном, изолирующих оболочек и покрывал) двумя бригадами из филиалов компании «Россети Московский регион» - «Новая Москва» и «Южные электрические сети». Большой плюс данного метода в том, что потребители не испытывают неудобств от отключения электроэнергии, сохраняется полезный отпуск в сеть, а сотрудники компании выполняют задачи в установленное время с соблюдением всех правил и норм охраны труда.

Благодаря проведенным работам от ММПС «Фруктовая» запитаны потребители населенных пунктов Васькино, Оксино, Бершово, Мелихово и близлежащих СНТ, повышены качество и надежность электроснабжения населенных пунктов, где проживает свыше 3 тыс. человек.