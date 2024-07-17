«Россети Урал» обеспечили надежное электроснабжение новостроек Межуниверситетского кампуса в Челябинске

Специалисты челябинского филиала ПАО «Россети Урал» реализуют в Челябинске важный проект по строительству энергоинфраструктуры для Межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Один из этапов технологического присоединения кампуса к электросетям компании уже завершен. Для надежного электроснабжения двух новых гостиниц энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала «Челябэнерго» установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 2х1250 кВА напряжением 10/0,4 кВ. Кроме того, проложены кабели 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью более 300 метров, обеспечивающие мощность объекта на первом этапе в 400 кВт.

В настоящее время специалисты «Россети Урал» ведут работы по организации и подготовке второго и третьего этапов технологического присоединения кампуса. Этапы включают в себя возведение четырех трансформаторных подстанций суммарной трансформаторной мощностью 10,5 МВА, прокладку кабельных линий электропередачи 10 кВ протяженностью более 1 километра и кабельной линии 0,4 кВ, а также установку системы противоаварийной автоматики ограничения перегрузки оборудования.

Все работы выполнены в рамках реализации программы челябинского филиала «Россети Урал» по технологическому присоединению к электросетям компании новых клиентов.

Межуниверситетский кампус крупнейших вузов региона, в т.ч. Челябинского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета – это уникальный образовательный и научный центр мирового уровня. Кроме студенческих гостиниц, он включает лаборатории, коворкинг-парк, научные пространства, библиотеку, конгрессно-выставочный комплекс и деловой центр.

Реализация проекта Межуниверситетского кампуса обещает стать новым шагом в развитии образования и науки Уральского региона, открывая новые возможности для студентов и ученых, а также способствуя улучшению инфраструктуры и привлечению инновационных проектов в Челябинскую область.