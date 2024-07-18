В Якутии обсудили безопасность объектов ТЭК и бесперебойное снабжение региона энергоресурсами

Минэнерго России провело в Правительстве Республики Саха-Якутия рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с учётом актуальных вызовов и угроз. Участие в совещании приняли представители региональных органов исполнительной власти, силовых ведомств, органов военного управления и организаций ТЭК, осуществляющих деятельность на территории региона.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам антитеррористической защищенности энергетических объектов и обеспечению защиты объектов критической информационной безопасности.

Также участники совещания обсудили актуальные вопросы бесперебойного обеспечения топливно-энергетическими ресурсами потребителей на территории Республики Саха-Якутия с учётом территориальной специфики региона, в том числе энергоснабжение его отдаленных изолированных районов.