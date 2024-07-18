«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью СНТ на востоке Подмосковья

«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью СНТ «Горьковец» в д. Цибино городского округа Воскресенск.

Для выдачи садоводам 249 кВт мощности специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» смонтировали в районе д. Петровское от воздушной линии «Бронницы-тяговая – Степановская» пункт трансформации (ПТ) 35/10 кВ с трансформатором мощностью 4000 кВА, а также два пункта секционирования (СП).

Вместе с тем были модернизированы два фидера. На одном из них энергетики на существующих опорах смонтировали провода воздушной линии 10 кВ протяженностью 40 м и установили пункт секционирования 10 кВ с вакуумным выключателем, телеуправлением и выводом информации на диспетчерский пункт. На другом – установили СП 10 кВ с вакуумным выключателем, телеуправлением и выводом информации на диспетчерский пункт. Далее нагрузка с этих фидеров была переведена на вновь смонтированный ПТ 35/10 кВ.

В завершение специалисты компании реконструировали участок кабельной линии 10 кВ протяженностью 210 м, построив методом горизонтально направленного бурения 150 метров закрытого перехода под железной дорогой. Также была произведена замена существующей комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором 250 кВА на новую КТП 400-10/0,4 кВ с трансформатором увеличенной мощности – 400 кВА.

В результате проведенных работ мощность энергопринимающих устройств комплекса объектов на земельном участке площадью 12 тыс. кв. км СНТ «Горьковец» доведена до 400 кВт.