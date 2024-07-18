«Россети Московский регион» обеспечили мощностью многоквартирные дома в Подольске

«Россети Московский регион» обеспечили необходимой мощностью два многоквартирных жилых дома в г. Подольске на улицах Народная и Серпуховская, достраиваемых по государственной программе восстановления прав граждан – участников долевого строительства.

Суммарная величина выданной компанией «Россети Московский регион» мощности превысила 1 МВт. Жилые многоэтажные дома на 320 и 264 квартиры обеспечены возможностью резервирования электроснабжения от питающих центров 110 кВ «Лаговская» и «Шепчинки».

Для реализации проектов энергетики провели реконструкцию двух распределительных пунктов, проложили порядка 1 км кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, в том числе – с использованием метода горизонтально направленного бурения в местах пересечения с автомагистралями.

Кроме того, электросетевая компания в установленные договором технологического присоединения сроки выдала мощность, необходимую при процессе строительства.

Компания «ТехМетр» выразила благодарность руководству компании «Россети Московский регион» за всестороннюю помощь в оперативном решении вопросов обеспечения электроснабжения многоквартирных домов, а также механизации в процессе строительства. Благодаря этому дома, достраиваемые по программе восстановления прав граждан – участников долевого строительства, были досрочно сданы в эксплуатацию.

Генеральный директор строительной компании Анна Архипова отметила ответственный и внимательный подход специалистов «Россети Московский регион» к клиентам и высокий уровень профессионализма руководства. Также она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество на благо жителей Московского региона.