Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» способствуют развитию индивидуального жилищного строительства в Волчанском городском округе

Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению 6 индивидуальных жилых домов по улицам Восточная, Базарная, Североуральская в Волчанском городском округе, строительство которых идет полным ходом.

В рамках исполнения договора техприсоединения энергетики выполнили строительство линии электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП), установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии, автоматических выключателей.

Ранее энергетики подключили 2 одноэтажных двухквартирных коттеджа по улице Социалистическая, которые были сданы в эксплуатацию и заселены горожанами.

Планируется, что до конца 2024 года будут построены и сданы в эксплуатацию 26 индивидуальных коттеджей, которые будут подключены к сетям компании «Россети Урал». Таким образом общее количество домов, с учетом уже двух построенных, составит 28.

Стоит отметить, что данное жилье возводится в соответствии с региональной программой «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Коттеджи полностью благоустроенные, с чистовой отделкой «под ключ», снабжены сантехникой и газовыми плитами.

Этот уникальный для города проект малоэтажного строительства с комфортными условиями проживания реализуется по инициативе экс-главы Волчанского городского округа, ныне управляющего администрацией Северного управленческого округа Александра Вервейна при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.