Кабельные линии обновят в районе Выхино-Жулебино

Одобрен проект планировки территории линейного объекта по реконструкции кабельной линии напряжением 220 киловольт, пролегающей на участках ТЭЦ 22 — Восточная и Чагино — Жулебино города Москвы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

«Реконструкция кабельных линий на данном участке прежде всего позволит повысить надежность энергоснабжения городской инфраструктуры, а также обеспечить бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства», — отметила Юлиана Княжевская.

Обновление питающих артерий города — часть большой программы, которую поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. При ее реализации важно оценивать эксплуатационный срок на кабельных линиях, чтобы своевременно планировать ремонт и замену оборудования.