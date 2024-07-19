Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовят объекты электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону

Перед энергетиками стоит важная задача – в сжатые сроки выполнить масштабный комплекс работ, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в осенне-зимний период, сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9031

За шесть месяцев «Белгородэнерго» капитально отремонтировало 87 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 296 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 81 высоковольтный питающий центр напряжением 35-110 кВ.

От древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях, расчищено 302 га трасс воздушных линий электропередачи.

Капитальный ремонт завершен на двух крупных подстанциях в Белгороде, обеспечивающих электроснабжение бытовых потребителей, а также промышленных предприятий, учебных и жилых корпусов белгородского госуниверситета и других социально значимых объектов.

Отремонтировано несколько протяженных участков воздушных линий электропередачи, питающих ряд районов области. В числе наиболее протяженных – 80-километровая линия 110 кВ Алексеевка-Айдар. Энергетики укрепили фундаменты опор, заменили изоляторы, восстановили диспетчерские наименования и предупреждающие знаки.

В общей сложности к началу отопительного периода филиал отремонтирует 168 километров линий электропередачи, 565 трансформаторных и 185 высоковольтных подстанций, в пределах охранных зон расчистит 525,5 га просек ЛЭП.

Исполнение мероприятий программы находится на особом контроле, особенно в приграничных районах области.