«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения шести населенных пунктов в г.о. Домодедово

Энергетики «Россети Московский регион» продолжают реализацию программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Так, на текущей неделе в г.о. Домодедово энергетики выполнили реконструкцию участка кабельно-воздушной линии 10 кВ с питающего центра 110 кВ «Взлетная». На 520 м линии электропередачи проведена замена 10 деревянных опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс, на железобетонные, и неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий повышенной прочностью и большей пропускной способностью.

Благодаря проведенным работам качество и надежность электроснабжения будет улучшена у порядка 5000 потребителей, проживающих в населенных пунктах: д. Ловцово, д. Лямцино, д. Образцово, с. Красный путь, д. Мотякино, д. Пестово.