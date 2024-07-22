«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения 2,5 тысяч потребителей г.о. Ступино

Энергетики «Россети Московский регион» продолжают ремонтные работы на энергооборудовании распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

К настоящему времени специалисты филиала «Южные электрические сети» в г.о. Ступино завершили капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций (ТП) мощностью от 160 до 400 кВА в деревнях: Старая Кашира, Горки, Шелково, Сидорово, Михнево, Алфимово, Буньково, Суково, Чиркино.

На прошедшей неделе очередные плановые работы по наладке и настройке оборудования распределительного устройства 10 кВ проведены на трансформаторной подстанции вблизи д. Псарево, обеспечивающей электроснабжение д. Вихорна и д. Матвейково.

Благодаря выполненным ремонтным работам на ТП качество и надежность электроснабжения улучшены уже у более чем 2,5 тыс. потребителей г.о. Ступино.

В целом, план ремонтной программы текущего года по г.о. Ступино реализован на 55 %. Он включает не только ремонт трансформаторных подстанций, но и замену провода, опор и изоляторов на ЛЭП, расчистку трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.