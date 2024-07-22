«ТАМАК» инвестирует более одного миллиарда рублей в развитие производства

Правительство Тамбовской области и предприятие «ТАМАК» подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству, которое предусматривает модернизацию производства, создание рабочих мест, внедрение передовых технологий и выпуск новых видов продукции с планируемым объемом инвестиций более чем в один миллиард рублей. Документ подписали Глава региона Максим Егоров и генеральный директор предприятия Алёна Черемисина.

- Благодаря своевременной переориентации рынков нам удалось значительно увеличить прибыль, которая направляется на улучшение инфраструктуры, модернизацию и расширение производственных мощностей, повышение эффективности и качества выпускаемой продукции, укрепление наших позиций на рынке. Новые рабочие места, рост налоговых отчислений - все это станет результатом реализации инвестиционного проекта, - отметила Алёна Черемисина.

«ТАМАК» – одна из ведущих компаний в отрасли деревообработки и деревянного домостроения в России, которая более 35 лет работает на рынке малоэтажного строительства, является постоянным участником и лауреатом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», обладателем всероссийской премии «Экспортёр года». Домостроительный комбинат включен в перечень системообразующих предприятий, влияющих на занятость населения и социальную стабильность в регионе.

- Экономика Тамбовской области развивается в согласии с экологией. Благодарю руководство компании не только за увеличение инвестиций, рост объемов производства, но и за большое внимание к вопросам экологии и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать повышению эффективности нашей совместной работы по выполнению актуальных задач промышленной политики на благо региона и страны в целом, - сказал Максим Егоров.

Достижение технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики страны – одна из целей, объявленная Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Правительство Тамбовской области активно участвует в решении этой задачи, о чем свидетельствует эффективная инвестиционная политика на территории региона.

Напомним, что в июле Максим Егоров уже подписал соглашения о сотрудничестве с предприятием «Пигмент», который планирует инвестировать в развитие производства 8 миллиардов рублей, а также с компанией «Изорок», где сумма инвестиций в модернизацию производства составит 700 миллионов рублей. Кроме того, благодаря заключенному в январе соглашению с X5 Group на Международной выставке-форуме «Россия» под Тамбовом дали старт строительству крупного логистического центра, инвестиции в который оцениваются в три миллиарда рублей.