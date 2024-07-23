ГД приняла закон о конкурентном ценообразовании на оптовом рынке электроэнергии

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электроэнергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности. Документ инициирован правительством РФ.

Законом вносятся изменения в систему государственного регулирования и контроля в электроэнергетике. В частности, предусматривается наделение правительства РФ полномочиями определять перечень отдельных территорий, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков.

Также устанавливаются особенности функционирования отдельных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, предусмотрев, что субъекты оптового рынка - производители электрической энергии (мощности) работают на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам.

Для них правительством РФ установлены особенности функционирования: такие субъекты обязаны заключать договоры поставки электрической энергии (мощности) с правилами оптового рынка для обеспечения не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей.

Правительство РФ будет определять условия таких договоров с учетом требований о продаже электрической энергии (мощности) по ценам (тарифам), определенным в соответствии с законодательством РФ.

В настоящее время оптовый рынок электрической энергии и мощности разделен на ценовые и неценовые зоны: в ценовых зонах возможна свободная конкуренция между производителями, которая обеспечивается значительной пропускной способностью электрической сети, в неценовых зонах оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым государством ценам (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы Дальнего Востока).

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.