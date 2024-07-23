«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение Храмового комплекса в г.о. Домодедово

«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение Храмового комплекса в мкр. Белые Столбы в г.о. Домодедово.

Для выдачи дополнительных 12 кВт мощности к ранее выделенным 3 кВт специалисты компании установили комплекс оборудования, обеспечивающего возможность присоединения объектов РПЦ к электрическим сетям и прием напряжения и мощности, в том числе - проложили воздушную линию 0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом протяженностью 10 м до устройств защиты энергопринимающих устройств.

Димитрие-Солунский храм упоминается в летописях с 17 века, как деревянный храм с расположенной рядом колокольней. В 2010-2011 г. церковь решили отстроить заново. В настоящее время это небольшая кирпичная церковь, завершённая высокой четырёхскатной кровлей с главкой.

Выполнение работ в рамках технологического присоединения для электроснабжения Храмового комплекса позволит обеспечить проведение всех запланированных мероприятий и служб для прихожан из жителей с. Шебанцево, прилегающих СНТ и коттеджных поселков.