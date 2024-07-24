Астраханская компания создаст производство для нужд судостроения

24 июл. 2024, 14:30:01
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Источник:
ТАСС
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Астраханская компания "Стройлидерплюс" получила льготное финансирование в размере 40 млн рублей на создание производства изделий машиностроительной части для судостроения. Всего с 2020 года Фондом развития промышленности одобрено финансирование 42 проектов на общую сумму более 740 млн рублей, сообщил ТАСС региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Астраханской области одобрил предоставление льготного финансирования ООО "Стройлидерплюс" для реализации проекта "Создание собственного производства изделий машиностроительной части для судостроения". Собственные средства компании и заем в размере 40 млн рублей будут направлены на приобретение промышленного оборудования, его доставку, монтаж, наладку, полную подготовку к запуску серийного производства, а также на приобретение спецтехники", - сказал Волынский.

По его словам, льготный заем предоставлен в рамках программы "Проекты развития" и федерального проекта "Выбирай свое" партии "Единая Россия". Региональный министр заметил, что с 2020 года Фондом развития промышленности одобрено финансирование 42 проектов на общую сумму более 740 млн рублей, из них семь заявок на 92 млн рублей - в 2024 году. На 1 июня 2024 года общая капитализация фонда составила более 650 млн рублей.

"Заемщики фонда значительно наращивают объемы производства. Реализация проектов, профинансированных в 2023 году, обеспечит до 2030 года объемы производства в размере 2,5 млрд рублей, налоговые отчисления - порядка 400 млн рублей, а также создание 150 новых рабочих мест", - добавил Волынский.

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1-5% годовых сроком до семи лет в объеме от 500 тыс. до 50 млн рублей. Также предприятия области при содействии регионального Фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 млн рублей федерального ФРП. 

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