Самарский филиал «Россети Волга» и Жигулевский государственный колледж подписали соглашение о сотрудничестве

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» и Жигулевский государственный колледж заключили соглашение о практической подготовке студентов по программе практико-ориентированного (дуального) обучения.

Самарский филиал «Россети Волга» стал первым в Обществе, где было внедрено дуальное обучение. За год работы со средне-специальными учебными заведениями удобство такой практической подготовки оценили и студенты, и энергетики. Будущие молодые специалисты набираются опыта без отрыва от образовательной программы, благодаря наставникам знакомятся с электроустановками и оборудованием, а работодатель получает специалиста с необходимыми профессиональными качествами для реализации стоящих перед ним задач.

В рамках подписанного соглашения участниками практико-ориентированного обучения могут стать студенты направления «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования» – в настоящее время это наиболее востребованная специальность в электроэнергетике. После завершения учебы в ссузе студент получает не только диплом об образовании, но и опыт работы, что позволяет ему получить более высокую квалификацию и, как следствие, оплату труда.