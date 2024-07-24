Участники проекта АЭС «Аккую» провели координационное совещание

При координационной поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции на площадке сооружения атомной электростанции состоялось ежемесячное рабочее совещание с участием руководителя Главного управления по атомной энергетике и международным проектам министерства энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Юсуфа Джейлана.

В мероприятии также приняли участие председатель совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко и генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких. Ранее Сергей Буцких занимал должность первого заместителя генерального директора – директора строящейся АЭС. Изменение в составе руководства АО «Аккую Нуклеар» было внесено по согласованию с турецкой стороной и обусловлено необходимостью усиления роли компании как будущего оператора АЭС. Помимо этого, в совещании приняли участие руководители подрядных организаций, выполняющих основной объем строительно-монтажных работ на проекте.

Стороны обсудили текущий этап и дорожную карту последующих шагов в реализации проекта, а также ход строительно-монтажных работ, поставку оборудования, программу предпусковых испытаний систем и компонентов блока №1. На совещании были затронуты вопросы привлечения турецких поставщиков и подготовки квалифицированных кадров для проекта. Перед мероприятием участники посетили основные здания и сооружения строящейся АЭС – реакторное отделение блока № 1, береговые гидротехнические сооружения, объекты системы выдачи мощности; а также оценили ход строительства блоков №№2-4.

«Были подробно, конструктивно обсуждены приоритетные задачи и ход реализации проекта со всеми ключевыми участниками, наметили комплекс организационных решений, которые позволят наиболее оптимально вести работы на первом энергоблоке с учетом достижения предпусковой стадии. Безусловно, необходимо также сохранять набранный темп на участках сооружения других энергоблоков. Благодарю всех участников совещания за профессионализм, вовлеченность и стремление работать на результат», – подвел итоги совещания Антон Дедусенко.

«Мы поступательно движемся к достижению ближайшей ключевой цели – началу полномасштабных испытаний на первом энергоблоке, где сейчас интенсивно ведутся пусконаладочные работы. Приоритетом нашей работы всегда было и остается качество выполняемых работ, которое позволит эксплуатировать АЭС на высоком уровне безопасности и надежности. В этом отношении со всеми основными участниками проекта у нас достигнуто полное взаимопонимание, и каждая компания, каждое ведомство работают по своему направлению с максимальной отдачей», – отметил Сергей Буцких.

«В первую очередь я желаю успехов новому руководству проекта. АЭС «Аккую» – один из наиболее важных проектов для нашей страны, и значимость координационных совещаний, которые мы проводим ежемесячно с участием всех заинтересованных сторон, постепенно растет с учетом последующих этапов проекта. Участники предпринимают все необходимые шаги, чтобы вести работы по проекту наилучшим образом», – подчеркнул Юсуф Джейлан.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами развивая сотрудничество со странами из всех уголков мира и активно формируя многополярную систему международных отношений. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.