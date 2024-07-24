«Газпром энергохолдинг» обсуждает возможность строительства новых энергоблоков в Москве

"Газпром энергохолдинг" обсуждает возможность строительства новых энергоблоков на ТЭЦ - 25 и ТЭЦ- 26 в Москве, сообщили ТАСС в компании.

"Переговоры с правительством Москвы по строительству новых энергоблоков на ТЭЦ - 25 и ТЭЦ- 26 Мосэнерго подтверждаем. Стоимость проектов будет определена по итогам проектирования", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее в среду издание "Коммерсант" сообщило, что "Газпром энергохолдинг" предложил правительству Москвы построить два энергоблока по 259 МВт на базе ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для покрытия ожидаемого в столице энергодефицита. По данным издания, новые мощности предлагается построить на паровых турбинах Уральского турбинного завода (входит в "Интер РАО") к 2028-2029 годам.

Ранее в Минэнерго РФ ТАСС сообщали, что прорабатывают решения по развитию Московской энергетической системы, в их числе рассматривается строительство высоковольтных ЛЭП на постоянном токе.

Осенью 2023 года сообщалось, что в энергосистеме Москвы и Московской области функционируют иностранные газовые турбины типа "FA", суммарной мощностью более 1,7 тыс. МВт, обслуживание которых затруднено. Возможный вывод турбин из эксплуатации может привести к рискам непокрываемого дефицита мощности в объединенной энергосистеме Центра, энергосистеме Москвы и Московской области. Ликвидация этих рисков потребует ввода новых генерирующих мощностей суммарным объемом до 1,5 тыс. МВт, говорилось в материалах к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы. Покрытие указанного дефицита возможно путем строительства новой генерации либо объектов электросетевого хозяйства.