Крупный культурный центр откроют в Кисловодске в 2025 году

Многофункциональный культурный центр площадью 33 тыс. кв. м. построят в Кисловодске в рамках программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Сергей Величко журналистам в среду.

"Центр строят в рамках подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавминвод". Реализация проекта уже начата, контракт заключен. Срок исполнения - 2025 год", - сказал Величко.

Как отметил и.о. министра, проект постоянно обновляют. Изначальную площадь увеличили на 6 тыс. кв. м., поскольку было принято решение добавить на верхних этажах зал хореографии и ресторанные залы. В ближайшее время все запланированные изменения отправят на экспертизу.

Проект центра предусматривает концертный зал, выставочный комплекс, библиотеку, кинотеатр, лофт-центр с конференц-залом и переговорными, медкабинет и парковку.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ, во время проведения работ по корректировке проекта количество мест в концерном зале выросло с 1,2 тыс. до 1,8 тыс.