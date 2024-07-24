«Россети Московский регион» улучшили качество и надежность электроснабжения более 1,5 тысяч потребителей Раменского городского округа

«Россети Московский регион» продолжают модернизацию электросетевого комплекса в Раменском г.о. в ходе реализации программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей.

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» завершили реконструкцию участка кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра «Кварц» протяженностью порядка 5 км. Энергетики заменили более 60 опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс; самонесущий изолированный провод – на аналогичный, но большего сечения, за счет чего увеличилась пропускная способность воздушной линии.

Благодаря проведенным работам улучшены качество и надежность электроснабжения двух населенных пунктов – Вертячево и Дурнихи, а также прилегающих дачных товариществ, где в целом проживает свыше 1,5 тыс. человек.