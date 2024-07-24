«Россети Московский регион» заменили более 468 км алюминиевого провода на СИП в Подмосковье

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают обновлять распределительные сети на территории Московской области, повышая надежность и качество электроснабжения потребителей. В первом полугодии в Подмосковье заменено 468,4 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях 0,4; 6-10 кВ. Всего в этом году по программам ремонта и модернизации заменят 1 093 км провода на СИП.

Самонесущий изолированный провод обладает повышенными характеристиками надежности. Благодаря изоляции исключается вероятность возникновения короткого замыкания при падении деревьев или схлестывании проводов, что в значительной степени повышает надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, СИП более устойчив к повреждениям, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий. Самонесущему изолированному проводу не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур. Даже при падении дерева под воздействием ураганного ветра на линию электропередачи изолированный провод не рвется и продолжает проводить электроэнергию в дома потребителей и на предприятия.