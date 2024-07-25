В Нижегородской области в четырехполосное исполнение переведут 37 км трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов

25 июл. 2024, 14:15:05
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Источник:
Росавтодор
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В Нижегородской области продолжается модернизация федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Сейчас работы по капитальному ремонту с расширением с двух до четырех полос движения развернуты на двух участках общей протяженностью 37 км.

На первом отрезке с 40-го по 52-й км в Дальнеконстантиновском районе, модернизация которого стартовала в прошлом году, основные работы завершатся уже этой осенью. В настоящее время готовность объекта составляет 55 %. Здесь полностью меняют дорожную одежду, строят новую систему водоотвода и три одноуровневые развязки для безопасного изменения направления движения. Разворотные петли предусмотрены на 42-м км около села Криуши, на 45-м км у поворота на деревню Инютино, а также на 51-м км рядом с поворотом на деревню Лапшиху.

По состоянию на конец июля расширено уже порядка 5 км дороги на отрезке с 47-го по 52-й км. Специалисты устроили новое дорожное основание и нижние слои дорожного покрытия. Ведется укладка финального верхнего слоя из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками, который применяется на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения. Для укрепления откосов повышенной крутизны устраивают специальные усиленные габионные конструкции. Параллельно выполняются строительство линий электроосвещения и установка бордюров, а также обустройство обочин и систем водоотведения. Рабочие завершают работы по монтажу водопропускных труб и устройству локальных очистных сооружений.

С 40-го по 47-й км выполняются земляные работы по формированию насыпи основания дороги из грунта и песка. На отдельных участках специалисты уже приступили к укладке нижних слоев дорожной одежды.

На втором отрезке с 77-го по 104-й км в городском округе Арзамас дорожники приступили к активной стадии капитального ремонта месяц назад. Сейчас они сосредоточены на расширении 17-километрового участка от Криуш до поворота на Арзамас. Специалисты проводят земляные работы: расчищают полосу отвода, проводят выемку грунта, строят временные объездные дороги и уширения, разбирают существующее покрытие, формируют насыпи нового основания трассы, выполняют подготовительные мероприятия в местах заложения водопропускных труб.

Для обеспечения транспортной доступности близлежащих к трассе населенных пунктов и совершения безопасных поворотных маневров будут обустроены пять одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Разворотные петли разместят на 79-м км у Рождественского майдана, на 85-м км близи Криуш, на 88-м и 91-м км в районе Волчихинского майдана и на 104-м км у поворота на Арзамас. На примыканиях от местных дорог построят переходно-скоростные полосы. Они позволят выезжающим на трассу автомобилям беспрепятственно и безопасно влиться в общий поток. Полностью капремонт на этом участке планируется завершить в конце 2025 года.

Суммарно на двух объектах задействовано более 200 единиц строительной техники и 350 специалистов.

Одна из главных целей капремонта – повышение уровня безопасности дорожного движения. Для предотвращения выезда автомобилей на встречные полосы по оси дороги установят барьерное ограждение, что позволит снизить риск ДТП с тяжелыми последствиями на участке с высокой интенсивностью движения (в пиковые периоды – порядка 15 тыс. автомобилей в сутки с перспективой роста до 20 тыс.).

Напоминаем, что в период проведения капремонта на участках действуют временные ограничения движения. Проезжая часть сужена, на отдельных отрезках проезд транспорта организован в реверсивном режиме. Также действуют ограничения по скорости – 40 или 50 км/ч.

*** Капитальный ремонт участка выполняется в рамках масштабного проекта модернизации федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Он нацелен в том числе на развитие экономического и туристического потенциала крупных городских агломераций, находящихся в зоне тяготения трассы, повышение мобильности населения, а также призван сделать поездки более комфортными и безопасными. В ближайшие несколько лет планируется полностью завершить перевод в четырехполосное исполнение участка от Нижнего Новгорода до Арзамаса, а в перспективе – расширить дорогу в соседней Республике Мордовия.

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