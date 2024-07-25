«Технониколь» построит в Ростовской области свой третий завод за 7,5 млрд рублей

Подготовительные работы на стройплощадке в Красном Сулине начнутся в 1 квартале 2025 года, запуск первой очереди нового производственного комплекса намечен на 2026 год.

По словам гендиректора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова, компания построит около 20 тысяч квадратных метров производственных и складских помещений, электростанцию и другие объекты. Из 7,5 млрд рублей инвестиций более 1,8 млрд рублей освоят в 2024 году.

В настоящее время идёт проектирование производства, контрактуется оборудование. С помощью технологий компьютерного моделирования (BIM) будет создаваться цифровая модель будущего комплекса. Эту работу выполнит проектная организация из Санкт-Петербурга с обширным опытом проектирования технически сложных промышленных предприятий. Инвестор выбрал такого подрядчика по итогам тендера более чем из 50 претендентов.

Новое производство утеплителей разместится в Красносулинском индустриальном парке, где уже работают заводы компании по выпуску минеральной теплоизоляции и минераловатных тепличных субстратов.