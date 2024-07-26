ChinaCable.Ru запускает собственный подкаст и шоу Чайная Пауза на Kabel.FM

ChinaCable.Ru запускает свой собственный подкаст "Чайная пауза" и регулярную рубрику на первом кабельном радио Kabel.FM.

Собственное шоу на Kabel.FM — это важный шаг к стремлению ChinaCable.Ru сделать рынок китайского кабельного оборудования прозрачным и конкурентным. С подобной целью упорядочивания и очищения рынка Антон Герасимов вступил в Ассоциацию "Электрокабель", где он заявлял и о планах развития склада и потенциальной локализации производства.

Я живу в России, здесь мои дети ходят в школу, здесь я работаю. Здесь моя команда и здесь мои клиенты. Именно поэтому я хочу сделать рынок понятным и удобным для российских кабельщиков. Мы уже запустили закрытый telegram-канал СhinaCable.Ru c обзорами китайских производителей оборудования, а теперь еще и будем делать подкаст. Каждый кабельщик в России должен понимать, как все устроено и что сервисная компания, такая как ChinaCable.Ru — это не "одноразовый" посредник, а такой же значимый системный бизнес, который необходим кабельной отрасли.

Новый подкаст и рубрика на Kabel.FM "Чайная пауза" — это не обзоры конкретного производителя, его оборудования, преимуществ или недостатков конкретных моделей и технических решений в оборудовании, а квинтэссенция опыта, накопленного командой ChinaCable.Ru во всех вопросах, связанных с Китаем, поставками и эксплуатацией оборудования.

Уже записано 2 сезона подкаста (более 20 эпизодов) "Чайной паузы с ChinaCable.Ru", который будет выходить не только на Kabel.FM, в подкастах и платформах RusCable.Ru, но и на ресурсах ChinaCable.Ru.

Каждый эпизод — это небольшая мудрость и возможность сделать небольшой перерыв и узнать что-то новое и полезное. Короткий и легкий формат "Чайной паузы" уже доступен! Смотрите и слушайте первый эпизод!

Слушайте в формате подкастов! Скоро на всех платформах!