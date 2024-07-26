Энергетики повысили надежность электроснабжения более 40 тысяч жителей Югры

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных подстанций «Урай» и «Евра» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроэнергией город Урай и поселок Половинка, где суммарно проживает более 40 тысяч человек. На повышение надежности функционирования энергообъектов компания направила порядка 9 млн рублей.

Всего в рамках работ на подстанциях проведено техобслуживание более 130 единиц оборудования, в том числе разъединителей, ограничителей перенапряжения, систем обогрева и охлаждения. Выполнен ремонт основных элементов питающих центров – четырех трансформаторов суммарной мощностью 100 МВА и 9 выключателей 6 и 110 кВ. На ПС «Евра» специалисты установили два новых конденсатора связи, необходимых для создания канала передачи диспетчерской и технологической информации по линиям электропередачи. Для проведения работ энергокомпания задействовала автокран с высотой стрелы до 18 метров.

Ремонт питающих центров 110 кВ «Урай» и «Евра» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов, в числе которых 19 образовательных и 5 медицинских учреждений, 8 детских садов, 11 котельных и урайский аэропорт.