Новый резидент ТОР Забайкалье освоит крупное золоторудное месторождение в Забайкальском крае и построит золотоизвлекательную фабрику

Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», компания «Андрюшкинское» реализует проект по организации добычи золотоносных руд и строительству золотоизвлекательной фабрики. Инвестиционный проект будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на лицензионном участке «Андрюшкинская площадь» в Балейском районе. Планируется инвестировать более 1,3 млрд рублей.

По мнению инвестора, ключевыми предпосылками для успешной реализации проекта стали высокая степень его проработки и оптимальная бизнес-модель освоения месторождения с учетом преференций, которые компания получит благодаря статусу резидента ТОР «Забайкалье».

«Концепция проекта по созданию технологически современного производственного комплекса золотоизвлекательной фабрики на сегодняшний день полностью сформирована. Льготное налогообложение, административные и инфраструктурные преференции позволят нам получить наилучшие финансово-экономические результаты, увеличить инвестиционную привлекательность проекта и снизить себестоимость добычи и переработки золота для расширения промышленного потенциала Забайкальского края и усиления конкурентоспособности России на мировом рынке золота. Получить первый слиток планируем в 2027 году», - поделился директор ООО «Андрюшкинское» Александр Кравчуновский.

Проект рассчитан на добычу и переработку до 200 тыс. тонн руды в год и получение ежегодно 84 кг серебра и 465 кг золота в сплаве Доре. В слитках они будут отправляться на аффинажный завод для глубокой очистки от примесей и получения аффинажного золота и серебра. Не менее 80% конечной продукции предполагается реализовывать российским банкам.

На сегодняшний день площадка уже определена и заключены договоры аренды на часть земельных участков, получена лицензия для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Андрюшкинском золоторудном месторождении, завершены разведочные работы для определения сырьевой базы предприятия и инженерные изыскания.

В рамках проекта будут построены золотоизвлекательная фабрика по обогащению руд с их последующей технологической переработкой до получения слитка «лигатурное золото» и хвостохранилище, также резидент ТОР установит технологическое оборудование по переработке и обогащению руды, приобретет транспортную технику и создаст условия для ее ремонта. Для проживания персонала будет возведен вахтовый поселок с административно-бытовыми корпусами.

Реализация проекта позволит трудоустроить почти 240 местных жителей. Ранее Балейский район и город Балей относился к числу крупных золотодобывающих центров страны. Здесь сохранился резерв свободной рабочей силы, местные жители знакомы с производством геологоразведочных и горных работ, поэтому приоритет при трудоустройстве будет у балейцев. Реализация инвестиционного проекта, безусловно, положительно отразится на социально-экономической ситуации района и Забайкальского края в целом, а также на развитии транспортной, энергетической и строительной инфраструктуры.

В перспективе, чтобы увеличить сырьевую базу проекта и построить дополнительные объекты инфраструктуры, планируется расширение ТОР «Забайкалье» с включением земельных участков общей площадью более 15 тыс. га, входящих в контур лицензионного участка «Андрюшкинская площадь».

«Инвестор получит значительную господдержку – налоговые льготы и административные преференции, а также право воспользоваться механизмом возмещения затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Преференциальный режим ТОР предоставляет инвесторам преференции для выгодного воплощения бизнес-идей во многих отраслях, возможность создания свободной таможенной зоны. Мы оказываем резидентам поддержку в производственной кооперации и сотрудничестве, сбыте продукции и прочее содействие», - отметила директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

По данным КРДВ, сегодня на территории Забайкалья реализуется 71 проект с инвестициями свыше 491 млрд рублей. Бизнес фактически вложил 284 млрд рублей и создал 10,3 тыс. рабочих мест для забайкальцев.