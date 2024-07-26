Специалисты «Россети Московский регион» произвели ремонт более тысячи трансформаторных подстанций в Подмосковье

«Россети Московский регион» продолжают работу по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей Московской области. В первом полугодии в рамках ремонтной программы проведена замена 435,6 км проводов всех классов напряжения. Взамен устаревших опор смонтировали 3 768 новых железобетонных опор. Выполнен ремонт более 49 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше. Кроме того, отремонтированы 41 силовой трансформатор напряжением 35-220 кВ и 1 012 трансформаторных подстанций.

«Россети Московский регион» уделяют особое внимание своевременному и качественному выполнению ремонтной программы на территории Московской области. От этого зависит качество и надежность электроснабжения потребителей в осенне-зимний период максимума нагрузок.