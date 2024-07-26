Открытый лекторий консорциума «Энергетика будущего» представил сценарии развития мировой энергетики до 2050 года

В рамках деятельности лектория научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России, состоялась презентация сценариев развития мировой энергетики до 2050 года: «Все как встарь», «Чистый ноль» и «Рациональный технологический выбор».

Главный советник генерального директора РЭА Минэнерго России Владимир Дребенцов рассказал о возможных путях развития энергетики с учетом динамики спроса и предложения на энергоресурсы в России и мире, коммерциализации перспективных технологий, а также межтопливной конкуренции.

Участники мероприятия познакомились с прогнозами энергобалансов одиннадцати макрорегионов мира; обязательствами низкоуглеродного развития со стороны ведущих экономических стран; смогли сравнить сценарии развития мировой энергетики, подготовленные зарубежными исследователями и международными консалтинговыми компаниями.

В онлайн-презентации приняли участие представители отраслевых организаций, учебных заведений и ведущих компаний ТЭК. Среди них ПАО «Интер РАО», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «РусГидро», ПАО «Т Плюс», ОАО «Ямал СПГ», АО «Татэнерго», ПАО «Юнипро», ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток», ООО «Сахалинская Энергия», АО «Ойлгазтэт», ПАО «ТГК-16», ПАО «Сахалинэнерго», АО «Сетевая компания», АО «Нижневартовская ГРЭС», Министерство энергетики Московской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края, Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области, НИИ «Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти», Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, ФГБОУ ВО «Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», АНО ДПО «Техническая академия Росатома» и другие.

Запись мероприятия доступна для просмотра по ссылке.