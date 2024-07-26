«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения городских округов Чехов, Домодедово, Раменское

Специалисты «Россети Московский регион» приступили к ремонтным работам на воздушной линии 35 кВ «Лаговская - Елисеево».

Энергетики планируют заменить более 30 км сталеалюминиевого провода на новейший провод марки АНПВ (алюминиевый нетермообработанный высокопрочный), обладающий улучшенными характеристиками по механической прочности, вибрационной устойчивости, эксплуатационной вытяжке и самогашению колебаний. Также на воздушной линии будут заменены более 240 изоляторов, 416 гасителей вибрации, установлены 156 птицезащитных устройств антиприсадочного типа.

Работы планируется завершить в течение 3 месяцев. В результате завершения ремонтных мероприятий будет повышено качество и надежность электроснабжения более 25 тысяч потребителей г.о. Чехов, Домодедово, Раменское