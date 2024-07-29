В 2025 году 15 км участка «Север – Юг» в Дагестане станут четырехполосными

Речь идет о капитальном ремонте участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» между Хасавюртом и Махачкалой (с 739-го по 754-й км).

Интенсивность движения на двухполосном отрезке дороги на популярном туристическом и логистическом направлении составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Итогом работ станет увеличение пропускной способности дороги и уровня безопасности.

– Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» – часть международного транспортного коридора «Север ‒ Юг». В Дагестане ее протяженность составляет 276 км – от Чеченской Республики до границы Российской Федерации и Азербайджана. Это маршрут для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главная транспортная артерия, связывающая крупные населенные пункты региона, – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

С начала работ в мае 2022 года дорожники ввели в эксплуатацию 5 км дороги в Хасавюртовском районе (с 742-го по 747-й км). Продолжаются земляные работы, устройство основания, системы водоотвода, а также укладка асфальтобетона. Всего отремонтируют 23 примыкания и пересечения заменят 19 водопропускных труб для пропуска воды под насыпью.

Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов, таких как Эндирей, Тотурбийкала, Новое Гадари, благоустроят пешеходную среду: заменят 231 опору наружного освещения, установят шесть автобусных остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки, построят пешеходные дорожки и тротуары.

Завершающим этапом капремонта станет обустройство участка трассы, включающее установку барьерного ограждения по оси и по краям проезжей части, дорожные знаки, светофорные объекты и нанесение разметки. В местах производства работ движение организовано по одной полосе в каждом направлении.