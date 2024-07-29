«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения жителей четырех деревень городского округа Лотошино

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в целях повышения надежности электроснабжения выполнил комплекс технических мероприятий в четырех населенных пунктах городского округа Лотошино.

Бригада Лотошинского РЭС западного филиала завершила комплексный ремонт двух комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ № 2015 и № 2016, от которых электроснабжение получают порядка 180 жителей деревень: Сологино и Шилово. Вблизи деревни Макарово, в которой проживает более 30 человек, на участке воздушной линии 10 кВ энергетики заменили 800 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод.

Помимо этого специалисты Лотошинского РЭС выполнили под напряжением сухую чистку трансформатора мощностью 250 кВА в электроустановке 10/0,4 кВ в деревне Волково. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий жители деревни, где проживает порядка 60 человек, вели привычный образ жизни, и электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание комплексу мероприятий, которые направлены на современное техническое обновление электросетевого комплекса, что позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.